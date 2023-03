Man poept naast voordeur van bedrijf

Medewerkers van een adviesbureau in Waalwijk keken vreemd op. Op camerabeelden zagen ze dat een man zaterdag pal voor de deur van hun kantoor had gepoept.

“Onze schoonmaker ontdekte de hoop afgelopen zaterdag”, vertelt mevrouw Alkan van het bedrijf dinsdagochtend in het radioprogramma Wakker. “Het zag er heel vies uit en we dachten al dat het niet van een dier kon zijn. Toen zijn we de camerabeelden maar eens terug gaan kijken.”

Op de beelden is te zien dat een man een paar meter naar de voordeur liep om daar in het hoekje zijn behoefte te doen. En dat terwijl er tegenover het kantoor een grote groenstrook is en, iets verder, een grote parkeerplaats.

Mevouw Alkan weet ook niet wie het is. “Het was geen zwerver. Het was gewoon iemand met hoge nood, die even geen toilet in de buurt had. Tegenover zijn bomen, struiken, een grasveld. Dus je zou zeggen, als je heel nodig moet, dan doe je het daar. Maar, nee.”