Ree doodgebeten door loslopende honden: 'Gebeurt vaker dan we denken'

Een reegeit is maandag doodgebeten door loslopende honden in de bossen tussen Eersel en Riethoven, een gebied waar honden verplicht aangelijnd horen te zijn. Boswachter Erik Schram roept daarom baasjes op om hun hond aan te lijnen, zeker in het voorjaar met de kalfjes in aantocht. "Snuffelen aan een leger waar de dieren verblijven kan ze al verjagen."

Evie Hendriks Geschreven door

Het is een luguber beeld. Een reegeit ligt met gestrekte nek tussen de doffe bladeren in het bos met diepe beetwonden op de poten. De verwondingen zijn het dier fataal geworden. "Je ziet dat de ree in de poten is gebeten. Dat is typisch voor honden", weet Erik.

Stichting Afhandeling & Monitoring Fauna-aanrijdingen (SAMF) werd na de vondst van het dier ingeschakeld. "Met een speurhond zochten zij het overleden dier op waarna het is verplaatst. De reegeit ligt nu in het Leenderbos waar roofvogels en andere aaseters ervan kunnen eten." Er staat een boete van 100 euro op het los laten lopen van je hond op een plek waar dat niet mag. Dieren opjagen kost zelfs 500 euro. Toch ziet de boswachter het nog steeds gebeuren. "Loslopende honden bijten vaker een wild dier dood dan we denken. Als een ree diep wegkruipt in het bos vinden we geen kadaver."

Precies om die reden was Staatsbosbeheer dit weekend aanwezig in het Leenderbos. "Met het seizoen vol broedende vogels en drachtige reeën in aantocht, willen we hondenbaasjes vragen hun honden aan te lijnen. Veel baasjes denken: 'mijn hond valt geen dieren aan'. Toch kunnen zij broedende en drachtige dieren ook op andere manieren verstoren. Snuffelen aan een nestje of leger kan broedvogels of hazen al verjagen."