Brabant snottert, meer coronabesmettingen door carnaval

Veel Brabanders hebben last van een snotneus of keelpijn. Dat komt vooral door carnaval dat de verspreiding van het coronavirus een flinke impuls heeft bezorgd, zo blijkt uit cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). De onderzoekers zien grote verschillen tussen de regio's in Nederland waar carnaval gevierd is en waar niet.

Op de coronakaart van Nederland zijn vooral Brabant, Limburg en delen van Gelderland oranjegekleurd. De gemeente Heeze-Leende springt eruit: daar zijn tussen 22 februari en 7 maart 133 coronabesmettingen per 100.000 inwoners geteld.

Verder gaat het in veel gemeenten om grofweg 60 coronabesmettingen per 100.000 inwoners. De cijfers gaan over tests die zijn uitgevoerd door de GGD. Thuistesten zijn dus niet in de cijfers meegenomen. Daardoor zijn de cijfers niet te vergelijken met voorgaande jaren.

In absolute getallen, dus niet afgezet tegen het aantal inwoners, zijn de besmettingscijfers het hoogst in Den Bosch (125), Eindhoven (134 besmettingen) en Tilburg (142 besmettingen).

Nieuwe dominante variant

In heel Nederland registreerde het RIVM 3825 positieve tests. Dat is zo'n 16 procent meer dan een week eerder. Om zicht op het virus te houden, meet het RIVM ook hoeveel virusdeeltjes in het rioolwater zitten. Die aantallen stijgen nog steeds. Volgens het RIVM komt de nieuwe coronagolf vooral door een nieuwe virusversie die dominant is geworden. Die versie heet XBB.

Hoelang de stijging doorgaat, is nog niet duidelijk, maar het RIVM verwacht "dat deze golf zijn hoogtepunt nadert of misschien al bereikt heeft. Daarna zal dat waarschijnlijk ook gelden voor de ziekenhuisopnames."

Ziekenhuizen hebben in de afgelopen dag 210 nieuwe patiënten met corona opgenomen. Dat is het hoogste aantal sinds 31 maart vorig jaar, komt naar voren uit cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Het is vooral druk op de verpleegafdelingen. In ongeveer een maand tijd is het aantal coronapatiënten daar gestegen van zo'n 300 naar 864. Dit zou in de komende weken kunnen stijgen tot ruim boven de duizend, heeft het LCPS uitgerekend. Op de intensive cares is het aantal patiënten met covid in twee weken tijd gestegen van ongeveer twintig naar ruim vijftig.