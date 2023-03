112-nieuws: auto over de kop in Oss • geen Thalys in Roosendaal

21.30

Een wagen is vanavond rond tien over zeven op de Gewandeweg in het buitengebied van Oss van de weg geraakt. Daarna sloeg de auto over de kop en kwam het voertuig in een sloot terecht. De twee inzittenden konden op eigen kracht uit de wagen komen. De man die zei dat hij achter het stuur zat, vertelde de politie dat hij mogelijk teveel had gedronken: “Een biertje. Zo rond drie uur vanmiddag.” Een agent geloofde daar weinig van, maar het is niet duidelijk of de chauffeur echt in de fout was gegaan. Wel werd duidelijk dat hij geen rijbewijs bij zich had. Dat had ie wel, al zeker vier jaar zei hij, maar thuis laten liggen. De politie gaat dit na. Ondertussen is een bergingsbedrijf ingeschakeld om de auto, eigendom van een uitzendbureau in het Utrechtse Houten, uit de sloot te halen.