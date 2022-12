Kidnapbus was bedoeld 'om wietkwekerij op te ruimen', beweren verdachten

Het verhaal over de kidnapbus die in september in Eindhoven werd klemgereden, blijft vaag. Op de eerste openbare zitting woensdag in Den Bosch werd duidelijk dat er wel iets is voorgevallen. Iemand is onder druk gezet over een geldschuld, een blok coke. Maar een kidnap? De verdachten ontkennen. Een van hen zegt dat de bus een wietbus was, voor het opruimen van een kwekerij in Helmond.

Op 28 september kreeg de politie een tip over een verdachte bus die door Eindhoven reed. Agenten reden de bus klem in het stadsdeel Tongelre, vlakbij de N270. Twee inzittenden werden opgepakt.

Het opvallende was dat de bus in de laadruimte was bekleed met plastic en het voertuig extra sloten had aan de buitenkant. De twee inzittenden konden niet uitleggen waarom dat zo was. Kort daarna belde iemand 112 die zei dat hij was ontvoerd. De politie legde een verband en bracht het nieuws over een mogelijke gijzeling naar buiten. De 'kidnapbus' was geboren.

Vier mannen

Tijdens het onderzoek verrichtte de politie nog meer arrestaties. De groep bestond uit mannen uit Geldrop, Eindhoven, Oosterhout en Rotterdam. Drie van hen waren woensdag naar de rechtbank in Den Bosch gebracht. Alleen de Oosterhouter was in zijn cel achtergebleven.

In de zittingzaal vielen wat puzzelstukjes op zijn plaats. De vier verdachten worden als daders gezien door het Openbaar Ministerie (OM). Het slachtoffer -ene Pedro- werd bedreigd om een geldschuld te betalen. Verschillende bedragen doen de ronde, 2200 euro en 10.000 euro werden genoemd maar ook andere bedragen. Op de achtergrond speelt ook iets over 'een kilo'. Een van de advocaten maakte het wat concreter. "Er zou door iemand een blok coke zijn gestolen."

Vingers afknippen

Uit de opmerkingen van de vier advocaten kwam een beter beeld naar voren. Slachtoffer Pedro werd in een café geslagen. Daarna volgden bedreigingen om zijn vingers af te knippen en een openklappend mes. Het slachtoffer zat in ieder geval niet in de zogenaamde kidnapbus, zeggen de advocaten. Er is niks gevonden wat er op wijst, zegt de verdediging.

Een van de advocaten vindt het hele verhaal overdreven: "De kidnapbus was geen kidnapbus", zei hij op de eerste openbare zitting over de zaak. En die dubbele sloten op de bus dan? "Gewoon. Dat is verzekeringstechnisch belangrijk," merkte een van de advocaten op.

Hennepkwekerij

De verdachte uit Geldrop vertelde dat hij van plan was naar een pand aan het Nieuwveld in Helmond te gaan om daar een hennepkwekerij leeg te ruimen. In zijn zak zat een briefje met dat adres. "Hij had een vuilniszak, ducttape, alles goed afgeplakt tegen de wiettroep", zei zijn advocaat. Op 20 september werd in een huis op het Nieuwveld in Helmond een kwekerij ontdekt met 401 planten maar of de verdachte daar op doelde is onbekend.

Het OM zelf ging nauwelijks op de verweren van de advocaten in. Haar punt bleef: er was een gijzeling. Die deed zich voor in Eindhoven, Helmond en Maastricht, volgens de officier van justitie, zonder in details te treden.

De rechtszaak gaat in het voorjaar verder. Tot die tijd blijven de mannen in de cel.

