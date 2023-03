Tuin van Ibrahim blijft maar verzakken: 'We zijn bang dat alles instort'

Ze zijn het beu, de bewoners van de Goudbaard in Bergen op Zoom. Al jaren verzakken hun tuinen omdat de damwand achter hun huizen kantelt door een constructiefout. Ze dreigen zelfs in te storten. Voor de veiligheid is een deel van hun tuinen nu afgezet met hekken. Maar een echte oplossing is nog niet gevonden.

De tuin van Ibrahim Bouhadan ligt er verlaten bij. Tegels liggen schots en scheef en de voetbalgoal van zijn zoontje staat noodgedwongen binnen. Want een flink deel van zijn tuin is verzakt. En niet zo'n beetje ook. Ibrahim wijst naar het achterste gedeelte van zijn tuin. "Kijk dat is het stuk dat is weggezakt. Het is zeker drie meter breed en het gat maar liefst anderhalve meter diep. Dit is gewoon gevaarlijk, dadelijk zakt alles nog weg."

Zijn broer Khalid woont naast hem en heeft hetzelfde probleem. "Toen ik hier vijf jaar geleden kwam wonen merkten we al dat de tuin verzakte. Ik heb het gemeld bij de woningcorporatie, maar kreeg te horen dat dat normaal was. Ik heb de tuin al een paar keer op laten hogen, maar in de loop der jaren is de verzakking steeds erger geworden."

Zo erg dat ook woningcorporatie Stadlander de situatie nu niet meer veilig vindt. Daarom zijn er hekken in de tuinen van de 22 huizen aan de Goudbaard gezet. Ria van Gils van Stadlander legt uit: "Er liepen al verschillende onderzoeken naar de oorzaak van de verzakkingen. We zijn ook in alle tuinen gaan kijken. Het is nu bij een aantal huizen zo erg dat het niet meer veilig is. Daarom hebben we uit voorzorg de achterste drie meter van de tuinen afgezet. We realiseren ons dat dat heel vervelend is voor de bewoners."