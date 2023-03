Brabant kleurt (bijna) helemaal wit: de mooiste foto's

Een paar uur later dan verwacht, is het dan toch flink gaan sneeuwen in Brabant. Woensdagmorgen gold code oranje voor sneeuw en gladheid, maar de verwachte sneeuw kwam wat later.

Als eerste viel er in het zuidwesten van de provincie flink wat sneeuw. In de omgeving van Hoogerheide en Bergen op Zoom viel in enkele uren 5 centimeter sneeuw. Ondertussen is het daar droog. De sneeuwbuien trekken woensdagochtend van west naar oost over de provincie. Aan het einde van de ochtend sneeuwt het hard in de regio Eindhoven/Helmond. Hier ligt inmiddels ook een laagje sneeuw van een paar centimeter. Volgens de weerman van Weerplaza ligt de meeste sneeuw in het grensgebied met België. Hoe dichter bij Gelderland, hoe minder sneeuw er doorgaans ligt in Brabant. Er zijn nauwelijks meldingen van overlast door de sneeuw of door gladheid. Ook de ochtendspits verliep nauwelijks drukker dan normaal. OPROEP: Heb jij mooie sneeuwfoto's? Mail ze naar Omroep Brabant.

Sneeuwhoogtes.

De meeste sneeuw viel langs de grens met België.

