Jongeren met ernstig overgewicht kunnen nu ook maagverkleining krijgen

Jongeren tussen de 13 en 17 jaar oud met obesitas kunnen in het Máxima Medisch Centrum in Veldhoven terecht voor een maagverkleining. Het gaat dan om jongeren waarbij alles al is geprobeerd in de strijd tegen overgewicht, maar zonder resultaat.

In Nederland kom je pas in aanmerking voor een maagverkleining als je ouder bent dan 18 jaar. Bij jongeren onder de 18 mag deze operatie alleen worden uitgevoerd als het om een studie gaat. Het ziekenhuis in Veldhoven doet op dit moment samen met het Maastricht UMC+ zo’n studie.

Strenge selectie

Een tiener komt niet zomaar in aanmerking voor de ingreep. Daar gaat een strenge procedure aan vooraf. Zo moet de jongere door een kinderarts in een expertisecentrum worden doorverwezen als alle relevante behandelingen zijn geprobeerd, zonder resultaat. Dan wordt onderzocht of diegene geschikt is om de ingreep te ondergaan. Er wordt pas groen licht gegeven na een positief advies van een landelijk platform dat bestaat uit een team van deskundigen, onder wie een kinderarts, chirurg, psycholoog en diëtist.

François van Dielen is obesitaschirurg in het MMC en initiatiefnemer van het onderzoek. “Met deze studie verwachten we aan te kunnen tonen dat de maagverkleining, als onderdeel van een uitgebreid begeleidingstraject voor jongeren met ernstig overgewicht, een enorme gezondheidswinst oplevert en dat hun levensverwachting toeneemt”, zegt hij in een persverklaring.

Intensieve begeleiding

Na de operatie worden de jongeren vijf jaar begeleid door COACH in Maastricht. Dit is een expertisecentrum op het gebied van overgewicht bij jongeren. Het doel van de begeleiding is dat jongeren gestimuleerd worden om een gezonde leefstijl te behouden en dat ze leren omgaan met hun maagverkleining.

De inmiddels 18-jarige Laura Punt kreeg in het kader van deze studie een maagverkleining. Toen ze 15 jaar was, woog ze 130 kilo. Vorig jaar werd ze geopereerd en inmiddels is ze bijna 50 kilo afgevallen.