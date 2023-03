Brandweer moet vaker uitrukken voor een brandend huis

De brandweer moest vorig jaar 1124 keer uitrukken voor een woningbrand. Dat is 13 procent meer dan de 992 woningbranden het jaar daarvoor. Enkele oorzaken: kortsluiting, vlam in de pan, een omgevallen kaars of een schoorsteenbrand.

Dat meldt vergelijkingswebsite Independer op basis van gegevens van de brandweer. De grootste stijgers:

Breda: van 68 naar 97 (+29)

Meierijstad: van 15 naar 29 (+14)

Den Bosch: van 58 naar 69 (+11)

Bergen op Zoom: van 23 naar 32 (+9)

Heeze-Leende: van 6 naar 15 (+9)

In sommige Brabantse gemeenten daalde het aantal brandmeldingen:

Valkenswaard: van 15 naar 6 (-9)

Altena: van 37 naar 30 (-7)

Eindhoven van 89 naar 83 (-6)

Woensdrecht 15 naar 9 (-6)

In Brabant waren vorig jaar 9,7 branden per 10.000 woningen, dat is iets meer dan het landelijk gemiddelde: 9,6.

Wel zijn er grote verschillen per gemeente. Zo telde de gemeente Alphen-Chaam relatief veel branden in een huis: 27 branden per 10.000 huizen. Ook in Heeze-Leende had de brandweer het druk: 21 per 10.000 huizen. Beide gemeenten staan daarmee in de landelijke top 10.