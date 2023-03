Cambuur-supporters zondag niet welkom bij duel tegen PSV in Eindhoven

Bij de wedstrijd PSV-SC Cambuur op zondag 12 maart mogen geen supporters van Cambuur aanwezig zijn. Dat heeft burgemeester Dijsselbloem van Eindhoven woensdag bekendgemaakt.

De politie in Noord-Nederland besloot eerder om voorlopig geen supporters van FC Groningen en SC Cambuur te begeleiden naar uitwedstrijden. Hooligans van die clubs bedreigen en intimideren agenten uit hun regio al een langere periode. Ook in hun privétijd hebben de politiemedewerkers hiervan last.

Misdragen

Met zijn besluit volgt Dijsselbloem het advies van de Nationale Politie om geen supporters van deze twee clubs bij uitwedstrijden toe te laten. "Ik wil in Eindhoven geen supporters ontvangen die zich zó misdragen dat politieagenten hun werk niet meer kunnen doen. Zolang deze situatie in Noord-Nederland niet is opgelost, ontvangen wij in onze stad geen supporters van deze clubs" , laat de burgemeester in een verklaring weten.

De maatregel past in het eerder door de burgemeester aangekondigde voornemen om politie-inzet rondom voetbalwedstrijden terug te dringen. Zo willen Eindhoven en omgeving bereiken dat agenten weer meer beschikbaar zijn voor hun gewone politiewerk in de wijken.