Anne werkt als vrouw in de techniek: dat zouden er meer moeten doen

Anne Gommers werkt bij installatiebedrijf Hoppenbrouwers Techniek in Udenhout. Dat klinkt heel gewoon, maar van de 1650 medewerkers zijn er maar 63 vrouw. Hoppenbrouwers is een van de grootste werkgevers in de techniek en wil in 2030 maar liefst vijfhonderd vrouwelijke techneuten in dienst hebben. Anne vertelt op Internationale Vrouwendag hoe het haar bevalt.

Anne Gommers werkt op woensdagochtend in een groot leegstaand fabriekspand in Den Bosch. In de hoek van een kantoorruimte, tegen het plafond, heeft ze een wit kastje opengeschroefd. “Ik ben een PIR’tje aan het aansluiten. Dat staat voor passive infrarood. Het is onderdeel van een inbraakinstallatie, dit kastje registreert beweging.”

Al sinds de jaren tachtig proberen bedrijven en overheid op allerlei manieren tevergeefs vrouwen de techniek in te lokken. Met het tekort aan werknemers is de vraag is nu groter dan ooit. Zeker bij Hoppenbrouwers, dat wil groeien naar 5000 medewerkers: “Dus we moeten anders gaan kijken. We moeten de vijver groter maken”, legt HR-directeur Ellen Vermeer uit.

Na een interne training werkt Anne sinds een maand bij het bedrijf. Ze heeft een omweg gemaakt: “Ik studeerde HBO Rechten, maar dat paste niet bij me.” Via werk in een pretpark kwam ze in aanraking met techniek: “Ik vind het leuk om actief bezig te zijn. Bij Hoppenbrouwers kon ik terecht bij de beveiliging. Het bevalt echt goed, ik ben blij dat ik de overstap heb gemaakt.”

Maar hoe realistisch is de groei naar 500 vrouwelijke techneuten in nog geen tien jaar tijd? “Ik denk dat het ons gaat lukken”, zegt Vermeer stellig. “We maken ons bedrijf vrouwvriendelijk. Vanaf volgende week hebben we een vrouwelijke kledinglijn, zodat vrouwelijke collega’s kleding hebben die ze prettiger zit. Op 30 maart is het Girls Day, dan willen we aan 400 meisjes laten zien wat we in huis hebben. We bundelen de krachten met overheid, scholen, bedrijven: iedereen werkt mee.”

Ook Anne denkt dat het moet kunnen: “Ik denk dat er heel wat vrouwen rondlopen die echt wel interesse hebben in techniek, maar ze worden tegengehouden door het idee dat het een mannenwereld is.” In Annes team is zij de enige vrouw en dat vindt ze wel zonde: “Maar voor de mannen en mijzelf is dat geen probleem.”

Anne ontpopt zich tot een ware ambassadeur van haar vak: “Het werk is heel afwisselend en als je voor de techniek kiest, ben je zeker van een baan.” En die vooroordelen, dat het zo zwaar is? “Dat is me heel erg meegevallen. Wij kunnen net zo veel als die mannen, dus wij horen hier ook gewoon rond te lopen. Mensen moeten gewoon doorkrijgen hoe leuk het werk is.”