Alexandra krijgt verkeerde kat mee naar huis door foutje pension

Alexandra uit Eindhoven is haar kat kwijt. Niet doordat het dier er op een onbewaakt moment vandoor is gegaan, maar doordat het pension waar ze het beestje naartoe had gebracht, haar de verkeerde kat mee naar huis gaf. Alexandra kwam hier thuis pas achter en is nu via Facebook een zoektocht begonnen naar haar eigen Sammy.

Studio040 Geschreven door

De kat was acht weken te gast in pension D'n Diesdonk in Budel, omdat Alexandra naar het buitenland moest. "Toen ik Sammy kwam halen, was ze erg bang. Dat vond ik niet raar, want hij is ook best schuw tegen anderen", vertelt ze. Toen ze thuiskwam, ging de kat ervandoor en verstopte ze zich achter de vriezer. Pas na drie dagen kreeg Alexandra de kater te pakken en merkte ze meteen de verwisseling.

"In dertig jaar tijd is zo'n vergissing nog nooit gebeurd."

"Dit was niet Sammy. Het was wel een zwart-witte kat, maar met een dunne staart en een zwart vlekje onder zijn kinnetje." Alexandra belde onmiddellijk het pension en kreeg te horen dat haar kat op 10 januari aan iemand anders was meegegeven. En deze mensen hadden Sammy vervolgens buiten de deur gezet, toen ze erachter kwamen dat het niet hun huisdier bleek te zijn. Afgelopen maandag kreeg Alexandra bezoek van Hannie Hendriks van het pension en spraken ze af dat ze haar geld voor het tijdelijk verblijf terugkrijgt. Toch wil de Eindhovense het pension aansprakelijk stellen, omdat ze heel boos en verdrietig is. Bij D'n Diesdonk vinden ze het allemaal heel vervelend. "In dertig jaar tijd is dit nog nooit gebeurd", vertelt Hannie. De mensen van het pension zoeken actief mee naar Sammy en er zijn flyers opgehangen in de buurt. Hannie: "We gaan door tot het beestje terug bij het baasje is."

"Ik ben bang dat ik Sammy niet meer terugzie."