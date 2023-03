Hoe de wooncrisis opgelost moet worden volgens deze politici

We hebben te maken met een wooncrisis. Jongeren die uit huis willen, kunnen nergens terecht. Ouderen blijven in hun gezinswoning omdat ze niet kunnen doorstromen naar een geschikt appartement. En dan is er nog de huisvesting van arbeidsmigranten. Het zijn problemen waar de politiek een oplossing voor moet vinden.

Lijsttrekkers Nico Heijmans (SP), Eric Ronnes (CDA), Anne Schipper (ChristenUnie-SGP), Eric de Bie (BVNL) en Henriëtte van Hedel (Alliantie) beantwoordden de vragen van Brabanders over het onderwerp wonen tijdens het Kiezersdebat van Brabant in de 013 in Tilburg.

Arbeidsmigranten huisvesten

Roy van Gorkom, gemeenteraadslid voor de lokale partij Lijst Riel-Goirle vertelt over de discussie die speelt in Riel over de grootschalige huisvesting van arbeidsmigranten. Die discussie gaat niet zozeer over ‘voor’ of ‘tegen’, maar over de druk op de maatschappij. Hij wil weten wat een acceptabele hoeveelheid arbeidsmigranten is ten opzichte van het aantal inwoners van een dorp of kern.

Erik Ronnes (CDA): “Er moet balans zijn, net als bij azc's. Aan de voorkant moet overleg zijn, we moeten weten wat een dorp aankan.” Hij is ook voor een selectiever migratiebeleid. “We moeten niet iedereen al bij de poort gaan tegenhouden, maar er moeten wel grenzen zijn.”

Uit het publiek komt ook de vraag waar de problematiek rond de huisvesting van arbeidsmigranten precies vandaan komt. “Gemeenten en bedrijven wijzen naar elkaar. De media wijzen naar de consument. Maar zijn het niet juist de bedrijven die het verdienmodel van ‘vandaag besteld, morgen in huis’ bedacht hebben?”

Volgens Eric de Bie (BVNL) ligt dit probleem inderdaad bij de maatschappij. “Het zou geen verdienmodel heten, als er niets aan verdiend kon worden. Als de maatschappij er niet meer naar vraagt, verdwijnt het vanzelf.” Hij erkent wel dat de woningmarkt mede door arbeidsmigratie onder druk staat. De Bie wil regels loslaten om het woningtekort op te lossen, want volgens hem zijn die juist de oorzaak van deze crisis.

Woningen voor jongeren en scheefwonen

Summa-student Estelle Lanen wil weten wat er gaat gebeuren om ervoor te zorgen dat er genoeg woningen beschikbaar zijn voor haar generatie.

Henriëtte van Hedel (Alliantie) komt niet verder dan het aanwijzen van migratie als oorzaak van het probleem. “We kunnen al die mensen niet aan, want naast een huis hebben ze ook van alles nodig qua voorzieningen.” Ook moeten scholen stoppen met het aantrekken van buitenlandse studenten, vindt ze.

Jelle Moordgat, student aan de Start-up School in Eindhoven, vraagt zich af hoe het scheefwonen in sociale huurwoningen aangepakt moet worden.

Namens ChristenUnie-SGP vertelt Anne Schipper dat dit een reëel probleem is. “De staat van de totale woningmarkt is de oorzaak, want mensen gaan niet verhuizen als er geen aanbod is. En gaan de woningen die er zijn wel naar de juiste mensen?” Als het aan hem ligt begint het bij de doorstroom van ouderen, 'want als zij doorstromen komt er beweging in de woningmarkt'.

In de video's hieronder zie je welke antwoorden politici gaven over het thema wonen.

Gaan we rekening houden met hoeveel arbeidsmigranten de dorpen aankunnen?