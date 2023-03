Hoe we Brabant bereikbaar houden volgens deze politici

Dagelijks sluiten we aan in de file. De bereikbaarheid van dorpen en kleine kernen staat onder druk door het schrappen van buslijnen. Distributiecentra veroorzaken verkeersproblemen in dorpskernen. Over het spoor worden giftige stoffen vervoerd, tot onrust van mensen die in de buurt wonen. Hoe gaan we straks naar ons werk?

Lijsttrekkers Ward Deckers (PvdA), Jan Frans Brouwers (50PLUS), Timothy de Rijk (Jezus Leeft), Inge Vossen-van Beers (Volt) en Jozef Minkels (Forum voor Democratie) beantwoordden de vragen van Brabanders over het thema verkeer tijdens het Kiezersdebat van Brabant in de 013 in Tilburg. Niet meer naar school

Kaylee Nas doet de bakkersopleiding bij het Summa College in Eindhoven. “Ik kom uit de Achterhoek en doe er met de bus drie uur over om op school te komen. Dat kost mij 27 euro. Ik heb nu een auto gekocht omdat het zo niet langer ging en medestudenten hebben ook moeite om met het OV op school te komen. Wat gaat de provincie doen om mensen die afhankelijk zijn van het OV te helpen?” Daar heeft Jan Frans Brouwers (50PLUS) een antwoord op:

Ook Sanne Wijers, Summa-studente, ervaart problemen in het OV. “Hoe gaat de provincie ervoor zorgen dat buschauffeurs niet meer staken. Wat willen jullie doen aan de cao? Want de provincie is wel de opdrachtgever van het openbaar vervoer.” Inge Vossen-van Beers (Volt): “Een paar weken geleden zat ik in de bus in Breda. De chauffeuse vertelde dat het niet om het geld, maar om het werk ging. Moeilijk ingedeeld en weinig bij keuzes betrokken. Vervelend voor studenten, maar het recht van staken moet gekoesterd worden. De provincie moet juist regisseren en met de betrokken partijen aan tafel gaan.” Vracht door het dorp

Jacque van de Nieuwenhof is lid van actiegroep Distributiecentrum Nee, tegen de komst van een distributiecentrum op bedrijventerrein Eeneind tussen Geldrop en Nuenen. “Wij vrezen de grote hoeveelheid vrachtverkeer die door onze dorpen zal komen. Er gaan straks 2000 vrachtwagens per dag langs scholen en over rotondes. De kans op ongelukken is groot, wat gaan we daaraan doen?” Timothy de Rijk (Jezus Leeft): “We moeten proberen te voorkomen dat dit gebeurt in dorpen, overlast moeten we tegengaan.” Ward Deckers (PvdA) is iets overtuigender in zijn antwoord: “Ik weet niet of dit onze feitelijke plicht is, maar ik weet wel dat we een morele plicht hebben om hier iets aan te doen. We moeten als provincie hoe dan ook meedenken om dit soort problemen op te lossen.” Giftreinen

Gabriel van der Heijden van Vereniging Alternatief Goederenspoor komt uit het westen van de provincie. “Op de West-Brabantroute, tussen Rotterdam en Antwerpen mogen jaarlijks 50.000 ketelwagons vervoerd worden. Over de Brabantroute, van west naar oost door de provincie, mogen er maar 8000 per jaar worden vervoerd. Daar wordt er dus wel wat aan gedaan. Wij willen van die wagons op het spoor af.” Jozef Minkels (Forum voor Democratie) is daar niet zo happig op. “Wij willen vooral strengere controles op het spoor.” Maar Van der Heijden houdt voet bij stuk. “Ik wil die treinen van het spoor af, desnoods komt er een ondergrondse pijplijn.” In de video's hieronder zie je welke antwoorden politici gaven over het thema verkeer. Hoe gaan we afspraken over wegenbouw nakomen?

Wat doen we tegen verkeer van distributiecentra?