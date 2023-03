A58 dicht na ongeluk: auto op de kop door botsing met vrachtwagen

De A58 vanuit Tilburg richting Breda is donderdagochtend volledig dicht bij de afrit Tilburg-Reeshof. Een vrachtwagen is daar rond tien uur met een auto gebotst.

Het is nog onduidelijk of er gewonden zijn gevallen of wat de oorzaak is van het ongeval. De auto ligt op de kop langs de weg. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt naar de plek van het ongeluk. De weg is tot halftwaalf dicht, laat de ANWB weten.

File en omrijden

Richting Breda staat bij Tilburg een korte file. Voor de richting Breda kan het verkeer het beste omrijden via Den Bosch en Waalwijk. Het verkeer wordt omgeleid.

Weggebruikers die nog op de weg stonden, zijn via de vluchtstrook weggeleid.