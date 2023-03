Man bedreigt partner met vuurwapen voor de ogen van hun dochtertje

Een 35-jarige man heeft woensdagmiddag zijn 32-jarige partner bedreigd met een vuurwapen in Oosterhout. Dat gebeurde in haar huis terwijl een dochter van het stel erbij was. Een daaropvolgende politieactie in de straat trok veel bekijks.

De politie nam de melding van de bedreiging zeer serieus en stuurde een arrestatieteam en een onderhandelaar naar het huis aan de Van Oldenbarneveltstraat. Toen agenten met getrokken wapens voor het huis stonden, kwam de man zelf naar buiten. In de keuken werd na de arrestatie een vuurwapen met munitie gevonden. De man, een bekende van de politie, zit nog altijd vast.