Alles op alles om 130.000 huizen te bouwen ondanks alle tegenwind

Ondanks alle stikstofproblemen, gestegen materiaalkosten en tekort aan bouwvakkers, moeten er tot en met 2030 toch meer dan 130.000 huizen gebouwd worden in Brabant. Provincie, gemeentes, woningbouwbedrijven en minister Hugo de Jonge denken nog steeds dat dat moet lukken. Daarom hebben ze donderdagmiddag hun handtekening gezet onder vier Brabantse woondeals.

De woningnood is serieus. Wachtlijsten voor een sociale huurwoning zijn eindeloos en een betaalbare koopwoningen zijn nauwelijks te vinden. En er moeten ook nog eens een heleboel statushouders worden ondergebracht.

Er zijn afspraken gemaakt over wat voor huizen er gebouwd moeten worden. Ook is afgesproken hoeveel sociale huurwoningen een gemeente moet hebben. Gemeenten die onder de 30 procent zitten, moeten die bijbouwen. Gemeenten die erboven zitten, bouwen dan meer voor middeninkomens.

De verdeling van de 130.000 woningen in Brabant is grofweg:

33.000 huizen in Noordoost-Brabant

Een kleine 10.000 huizen in het westen van Brabant

43.000 huizen in de regio Breda-Tilburg

45.000 huizen in Zuidoost-Brabant

Mooie plannen, maar hoe haalbaar zijn ze nog nu er geen bouwvergunningen meer worden verleend in de buurt van kwetsbare natuurgebieden? Provinciebestuurder Erik Ronnes: "Het is zeker niet onzinnig wat we hier vandaag doen. Alleen bouwprojecten waar een natuurvergunning voor nodig is, liggen nu stil. Andere bouwprojecten kunnen gewoon doorgaan."

Projecten naar voren halen

Wel geeft Ronnes toe dat er bij sommige plannen dus vertraagd worden. "Daarom zijn deze afspraken belangrijk. Dan kunnen we projecten waar geen problemen spelen naar voren halen. Wat nu nog even niet kan, komt dan later aan de beurt."

Regionaal gaan overheden, woningcorporaties en bouwbedrijven samen oplossingen zoeken voor knelpunten. Ook dat moet het hele proces uiteindelijk versnellen.

Minister Hugo de Jonge vertrouwt erop dat het goedkomt: "Heel veel van de woningbouwprojecten zoals die nu op stapel staan, hebben hun stikstofruimte al geregeld. Andere projecten hebben geen natuurvergunning nodig. Daarom verwacht ik dat de meeste bouwprojecten door kunnen gaan. Ik weet dat er twee projecten zijn in Brabant die worden uitgesteld en dat zullen er misschien nog wel meer worden."

Minder bezwaar mogelijk

De Jonge heeft een wetsvoorstel naar de Kamer gestuurd waardoor omwonenden minder lang kunnen protesteren tegen een nieuwe woonwijk. Tegen een omgevingsvergunning kan dan nog maar één keer bezwaar worden ingediend. Hierdoor kan de bouw veel sneller beginnen. Dit voorjaar moet de Tweede Kamer daar nog mee instemmen.

Ook gebrek aan ambtelijke capaciteit bij gemeenten en provincies zorgt voor vertraging. Daarom wordt er 90 miljoen euro uitgetrokken om extra personeel in te huren.