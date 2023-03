Thomas moet van daklozenopvang voor straf twee maanden op straat slapen

Thomas slaapt twee maanden lang noodgedwongen op straat, nadat hij uit de daklozenopvang in Breda is gezet. De 33-jarige Bredanaar zou meerdere malen voor problemen hebben gezorgd. Maar Thomas pikt het niet en demonstreert elke donderdag bij het stadhuis tot hij weer een dak boven zijn hoofd heeft. Bijgestaan door strafadvocaat Peter Schouten: "Zelfs een gedetineerde heeft meer rechten dan een dakloze."

Zelf heeft Thomas al meer dan een jaar geen eigen woonruimte meer. Terwijl hij flyers uitdeelt, vertelt hij aan omstanders zijn verhaal. Niet hoe hij dakloos is geworden, maar hoe hij twee weken geleden de daklozenopvang uitgeknikkerd is. Een soms wat warrig verhaal, maar volgens Thomas zelf om ongegronde redenen. Iets wat al vaker is gebeurd, maar nu zelfs voor een periode van twee maanden.

Het is koud op de Grote Markt in Breda. Thomas steekt nog maar eens een sigaartje op en wrijft zijn handen warm. Vlak voor het stadhuis heeft hij symbolisch zijn pop-up tentje neergezet. "Dit tentje laat zien hoe moeilijk daklozen het nu met dit weer hebben", vertelt hij. "Sommigen moeten zelfs op een bankje slapen en dat is onmenselijk."

"Het gebeurde elke keer om een wissewasje", zo zegt hij stellig. "De laatste keer bijvoorbeeld werd ik boos op iemand, maar er is niet gevochten ofzo. Toch ben ik er uitgezet en daar ging ik weer tegenin. Daarop werd besloten dat ik twee maanden op straat moet slapen."

Thomas werd al meerdere keren de deur gewezen bij de daklozenopvang in Breda. Zo zou hij bijvoorbeeld ambulancemedewerkers hebben gehinderd bij een noodgeval. Een incident dat, volgens Thomas, niet klopt en niet bewezen is. "Er is nooit hoor en wederhoor toegepast. Het zijn vermoedens en verdenkingen", stelt hij.

In zijn strijd wordt Thomas inmiddels bijgestaan door de Bredase SP en de bekende strafadvocaat Peter Schouten. Volgens hen maakt het helemaal niet uit waar de schuldvraag ligt. "Je zet als daklozenopvang gewoon geen mensen op straat", vindt Schouten. "Los van wat Thomas nu wel of niet heeft gedaan, zo'n straf geef je niet. Ik vind het als advocaat onrechtmatig en betwist ook datgeen wat hij zou hebben gedaan. We gaan daar getuigen over horen."

Wat uit de verhalen van Thomas naar voren komt, is dat hij voortdurend overhoop ligt met een paar medewerkers van de Doorstroomvoorziening van SMO (Stichting Maatschappelijke Opvang) Breda. Dat is zo hoog opgelopen dat er deze straf is uitgerold. "Ze hebben er geen problemen mee om mensen op straat te zetten", zegt Thomas.

En daarom protesteert hij elke donderdagmiddag bij het stadhuis. "Ik probeer hiermee duidelijk te maken dat het bij de daklozenopvang fout gaat. Iemand moet ingrijpen zodat wij daar wel menselijk behandeld worden."

"Er worden wel vaker daklozen op straat gezet", zegt advocaat Schouten. "Dat is precies de reden waarom ik deze zaak heb opgepakt. Er worden straffen uitgedeeld die niet rechtmatig zijn en dat is een slechte zaak. Een gedetineerde heeft in Nederland zelfs meer rechten dan een dakloze."