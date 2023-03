Lieke filmt een wolf die naast haar auto loopt: 'Hij leek in paniek'

Een bezoekje aan de Beekse Bergen in Hilvarenbeek begon voor Lieke van de Griendt uit Lieshout donderdag al spannend voordat ze in het dierenpark was. Vlak voor de poorten van het park spotte ze namelijk een wolf die een stukje naast haar auto liep. “Ik vroeg me even af of die ontsnapt was uit het park, maar toen bedacht ik dat ze daar helemaal geen wolven hebben”, vertelt ze.

Lieke is regelmatig in de Beekse Bergen te vinden voor haar werk en zo ook donderdag. “Toen ik bijna het park in reed, zag ik een hond in paniek kriskras van de ene kant van de weg naar de andere kant lopen. Toen keek ik nog een keer en dacht ik: dat is geen hond.”

“Ik legde uit dat het misschien niet handig was om dichtbij te gaan fietsen."

Ze keerde om en besloot een filmpje van de wolf te maken. Toen er aan de andere kant van de weg fietsers aan kwamen, waarschuwde ze hen meteen. “Ik legde uit dat het misschien niet handig was om dichtbij te gaan fietsen. Die schrokken toen wel even en stapten af." Lieke was blij dat ze zelf veilig in haar auto zat. “Ik heb snel m’n raam weer dichtgedaan. Maar ik wist wel dat die wolf banger is van ons dan wij van hem. Hij keek me niet met bloeddorstige ogen aan hoor”, lacht ze. De wolf schoot tussen het voorbijrazende verkeer door en oogde volgens Lieke gestrest. “Hij probeerde een tuin van een huis in te gaan, maar daar stond een heel hoog hek voor. Uiteindelijk is hij de berm in geschoten”, zegt Lieke.

“Wat er niet uit kan in het safaripark, kan er ook niet in."