Arno weet '100 procent zeker' wie de Mol is, of is dit een mollenstreek?

Is het techjournalist Daniël Verlaan uit Roosendaal? Ex-topzwemster Ranomi Kromowidjojo uit Waalre? Of toch programmamaker Jurre Geluk? De vraag wie dit seizoen de Mol is houdt de miljoenen kijkers van het populaire spelprogramma 'Wie is de Mol?' al wekenlang bezig. Zaterdagavond is de onthulling. Arno Kantelberg - de 'stijlpastoor des vaderlands' uit Gemert - weet 'honderd procent zeker' wie het is. Of stuurt hij ons, zoals een volleerd Molkandidaat, volledig het bos in?

Hoe Ranomi bij hem in het vizier kwam? "In de eerste afleveringen kwam zij bijna niet aan het woord of in beeld. Dat is een typisch montagetrucje; de Mol zo anoniem mogelijk te laten zijn. Dat was vorig jaar, in het seizoen dat ik meedeed, ook zo met Everon Hooi."

"Iedereen zit nu op Jurre of Daniël, maar ik weet honderd procent zeker dat het Ranomi is", laat Arno zelfverzekerd weten. "Ik zat na de eerste uitzending al op Ranomi en presentatrice Froukje de Both. Daarna ben ik geswitcht naar acteur Soy Kroon. Op hem heb ik wel lang gezeten. Maar goed, hij ligt er sinds vorige week uit. Dat bleek ik dus niet helemaal goed gezien te hebben."

"Het is één groot twijfelpad dat je als Molkijker constant bewandelt. Wat ik in ieder geval geleerd heb van mijn eigen Mol-avontuur is dat je nooit iemand moet onderschatten", benadrukt de oud-hoofdredacteur van onder meer Esquire en National Geographic, die vorig jaar in de vierde aflevering werd uitgeschakeld. "Onderschatten deed ik vorig jaar bij Everon, terwijl hij later de beste Mol allertijden bleek te zijn."

In 'Wie is de Mol?' moeten de tien kandidaten geld verdienen door samen opdrachten te laten slagen. Maar onder hen bevindt zich een saboteur, die dit probeert te voorkomen en de groepspot zo laag mogelijk wil houden. De drie overgebleven finalisten, die dit jaar actief waren in Zuid-Afrika, hebben allemaal wel iets waarom ze verdacht kunnen zijn.

Zij verdenkt Jurre. "Al vanaf de eerste seconde! Hij weet gewoon op de juiste momenten geld in de pot te spelen en uit de pot te halen. Hij is sociaal ook een heel behendig ventje, die precies aanpapt op de juiste momenten met de juiste mensen. Dat zijn voor mij dingen waarop ik let. Je weet bijvoorbeeld niet wat er gebeurd is met zijn bondje met Soy."

Politieman René uit het dorp Zeeland, die meedeed aan seizoen 4 en daarin vlak voor de finale afviel, verdenkt eveneens Jurre. Hij viel hem op tijdens de opdracht waarbij kandidaten een grote badeend een berg op moesten slepen. "Hij koos meteen de envelop met het vraagteken open te maken in plaats van te overleggen." Volgens de politieman heeft Jurre ook het ideale profiel voor een verradersrol. "Hij doet een beetje onnozel, dat is een heel goed rookgordijn. Hij doet veel dingetjes fout."

De verdachtmaking van Daniël in de slotaflevering viel hem ook op. "Maar dat doen de makers altijd, om je op het verkeerde been te zetten", meent René. "Ik heb hem wel als Mol verdacht, maar dat was vooral in het begin. Ik vind hem wel fanatiek, maar hij had af en toe van die streken... heel knullig. Ik sta er nog steeds niet van te kijken als hij de Mol zou zijn. Het is altijd lastig, de makers kunnen ervan maken wat ze willen."

Het is bijna twintig jaar geleden dat René zelf deelnam. "Elise, 'onze' Mol, en ik waren de eerste twee mensen die van ons seizoen waren ingedeeld. Vlak na mijn gesprek in Diemen werd ik al opgebeld door een assistente van Angela Groothuizen, de toenmalige presentatrice. Ik was toen Amsterdam nog niet eens uit, haha. Vervolgens hebben ze mensen om ons heen gezocht." Hij kreeg zelfs de vraag of hij de Mol zou willen zijn. Een ererol, maar René koos liever voor het kandidaat-zijn. "Ik vind het spel namelijk ook mooi. Ik heb dingen gezien en ben op plaatsen geweest waar anderen normaal nooit komen."