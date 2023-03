Sneeuw in aantocht, waarschuwing voor gladde wegen

Het KNMI waarschuwt voor gladheid vrijdagmiddag. Dan wordt natte sneeuw verwacht. Vanwege die verwachte gladheid is code geel afgegeven van vier uur 's middags tot acht uur 's avonds.

In de loop van de dag gaat het harder waaien en dan passeert een lagedrukgebied ons land. De wind draait en dus komt er koudere lucht onze kant op, zo legde Roosmarijn Knol van Weerplaza uit in radioprogramma 'WAKKER!' op Omroep Brabant.

Omdat het steeds verder gaat afkoelen, gaan we in de loop van de dag naast regendruppels ook wat vaker sneeuwvlokken zien. "Maar dat blijft niet zo heel lang liggen, omdat we toch nog iets te veel aan de warme kant van het spectrum zitten."

De temperatuurverschillen zijn vrijdag groot in Nederland. Waar het hier 's ochtends vroeg zo'n tien graden was, lag de temperatuur in het noorden van het land rond het vriespunt. Echt een groot contrast, benadrukt Roosmarijn. "Tien graden verschil binnen één land is het best wel uniek te noemen. In dat koude deel van het land kan deze vrijdag twee tot vijf centimeter sneeuw vallen."