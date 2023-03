Jongeren moeten juist nu gaan stemmen: 'Anders mag je niet klagen'

In aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen op 15 maart doet Young Professionals Brabant een oproep aan de provinciale politiek om meer aandacht te geven aan jongeren. Daarbij hoort ook de boodschap aan jongeren dat ze zelf wel moeten gaan stemmen. Want, 'wie niet stemt, mag ook niet klagen', vindt Marius Zuurbier van de Young Professionals.

Volgens Zuurbier valt dit wel te verklaren. "Politiek leeft minder onder jongeren. Ze zitten in een fase waarin hun leven verandert en ze zijn druk met een nieuwe baan, studie of kinderen. Ze hebben niet de tijd om zich te verdiepen in de politiek. Maar ik vind dat ze die wel moeten maken."

De hardnekkige mythe dat jongeren nóóit stemmen, klopt trouwens niet. Bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer in 2021 ging 69 procent van de jongeren onder de 25 naar de stembus. Maar lokaal gaat het inderdaad niet zo best: bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 bracht slechs 36 procent van deze groep een stem uit. Dat blijkt uit het rapport 'De lokale niet-stemmer' , gepubliceerd door de Rijksoverheid.

Zo kwam de groep met het manifest 'Geef jongeren de ruimte' en gaat ze in gesprek met de provincie over de toekomst van Brabantse jongeren. "Wij willen jongeren zoveel mogelijk vertegenwoordigen, maar als ze niet gaan stemmen, hebben wij geen mandaat."

Young Professionals Brabant zet zich actief in om politici in Brabant aan te sporen meer rekening te houden met jongeren. De club jongeren uit sectoren van technologie tot het sociale domein is onderdeel van Brabant Advies.

Hoe anders is dat onder de ouderen. "Van de groep boven de 69 gaat sowieso meer dan 80 procent stemmen. Die groep bepaalt nu de toekomst van jongeren. Ouderen zijn heel goed georganiseerd, ze gaan bij elkaar zitten en bespreken met elkaar wat de keuzes die de politiek maakt voor hun betekenen. Zij zien in hoe belangrijk politiek is. En ze zijn óók nog eens in de meerderheid."

Natuurlijk zijn er ook jongeren die wel politiek actief zijn. "Kijk maar naar het Woonprotest of Extinction Rebellion. Je hoeft het niet met die groepen eens te zijn, maar ze wijzen wel op hele belangrijke thema's. Je gaat nadenken over het klimaat als je leden van Extinction Rebellion op de A12 ziet zitten."

"Maar onze generatie is gewoon een stuk minder goed georganiseerd dan de oudere generaties", zegt Zuurbier. "Je hebt natuurlijk jongerenpartijen als JOVD en DWARS. Maar dat is maar een klein deel van alle jongeren. Kijk daarnaast eens naar hoeveel ouderenorganisaties er zijn."

Overigens gaan veel jongeren als ze ouder worden wel stemmen, staat in het rapport van de overheid. Zuurbier herkent zich hier wel in: "Oudere kiezers weten hoe de politiek in elkaar steekt, jongeren zijn wat afwachtend."