PSV aast op revanche tegen hekkensluiter SC Cambuur

Bij PSV – Cambuur gaan al snel de gedachtes terug naar de gigantische flater in oktober. Toen verloren de Eindhovenaren met 3-0 van de Friezen. En dus zijn er bij de ploeg van Ruud van Nistelrooij revanchegevoelens. “We hebben wat recht te zetten.”

Van Nistelrooij denkt niet graag terug aan de kansloze nederlaag tegen de hekkensluiter in oktober. Toch speelt die dag nog altijd een rol bij het huidige PSV. “We nemen dat de laatste weken en maanden met ons mee. Die wedstrijd staat nog altijd op je netvlies. Het was de slechtste wedstrijd die wij gespeeld hebben dit seizoen.”

Een overwinning voor PSV is nodig om in het spoor van Ajax en Feyenoord te blijven. Met een schuin oog houdt de trainer van de Eindhovenaren de concurrentie in de gaten. “Maar we moeten eerst zelf winnen. Zondag is extreem belangrijk. Het ligt allemaal nog dicht bij elkaar. Dan hoop je natuurlijk dat de concurrentie punten laat liggen. Maar we moeten zelf ook nog tegen AZ en Ajax.”

Er werd deze week over gesproken, zoals dat de afgelopen periode vaker gebeurde. “De reactie na die nederlaag heeft ons wel verder gebracht. Je merkt ook dat het leeft binnen de groep. We hebben wat recht te zetten.”

Tegen Cambuur is Luuk de Jong nog een twijfelgeval. Vrijdag moet duidelijk worden of hij zondag inzetbaar is. Guus Til is wel volledig hersteld van zijn blessure.

Achter de schermen gaat bij PSV de blik ook al op volgend seizoen. Johan Bakayoko verlengde zijn contract en ook Patrick van Aanholt blijft een jaar langer. “Daar ben ik heel blij mee”, zegt Van Nistelrooij. “Het is ook fijn dat Earnest Stewart (technisch directeur) begonnen is. Samen hopen we een nog beter PSV te bouwen.”