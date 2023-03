Let op: het wordt spekglad op de wegen

Komende nacht en zaterdagochtend wordt het flink glad op de wegen in onze provincie. Als het deze avond stopt met regenen, koelt het af en bevriezen de natte wegen. Vanwege de gladheid heeft het KNMI code geel afgegeven, de waarschuwing geldt tot zaterdagochtend tien uur.

Momenteel valt er nog regen en natte sneeuw in onze provincie. "Dat trekt vanavond weg vanuit het westen. Dan komen er opklaringen en koelt het sterk af", vertelt Raymond Klaassen van Weerplaza. In Brabant gaat het licht vriezen. "De temperatuur daalt naar drie graden onder nul. Lokaal kan het min vier of vijf worden."

Omdat de wegen dan nog nat zijn van alle regen en natte sneeuw, kan het verraderlijk glad worden. "Dat is toch even iets om in de gaten te houden. Zeker morgenochtend nog. Vanaf tien uur moet het wel verdwenen zijn", verwacht de meteoroloog. Op veel plaatsen wordt daarom vanavond gestrooid.