Vier mensen overleden bij ongeluk op A59, één rijstrook nog dicht

Bij een ongeluk op de snelweg A59 bij Sprang-Capelle zijn vrijdagavond vier mensen om het leven gekomen. Zij zaten volgens de politie allemaal in dezelfde auto. Bij het ongeval waren drie auto's en een vrachtwagen betrokken. Een auto vloog in brand. Eén van de inzittenden raakte lichtgewond.

Het ongeluk gebeurde rond kwart over negen. Hulpdiensten waren massaal aanwezig. De politie onderzoekt wat er is gebeurd en zocht onder meer met een speurhond langs de snelweg.

Omrijden

De A59 werd na het ongeluk afgesloten bij de afrit Dussen in de richting van knooppunt Zonzeel. Verkeer moest omrijden via Tilburg, over de A2 en de A65. Rond kwart over negen zaterdagochtend werd een rijstrook vrijgegeven.

De verwachting is dat de weg rond elf uur volledig kan worden vrijgegeven.

Omdraaien

Verkeer dat door het ongeluk vrijdagavond vast kwam te staan, kon onder begeleiding van Rijkswaterstaat omdraaien en werd via de afrit weggeleid.