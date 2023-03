1 miljoen euro van de Staatsloterij valt in Brabant

Bij de Staatsloterij-trekking van vrijdag heeft een inwoner van de gemeente Halderberge de XL-hoofdprijs van een miljoen euro belastingvrij gewonnen. Het winnende lot met nummer DH 60765 is online gekocht, laat een woordvoerder van de Staatsloterij weten.

De Nederlandse Loterij, waar de Staatsloterij onderdeel van is, spreekt van een 'onvergetelijk weekend voor de gelukkige winnaar', die met deze geldprijs in een keer miljonair is. "Wij kunnen niet wachten om de winnaar te ontvangen en persoonlijk te feliciteren”, zegt Tonny Dijkhuizen. Hij is prijswinnaarbegeleider bij de Nederlandse Loterij.

De winnaar krijgt van de loterij ook advies en begeleiding aangeboden. De Staatsloterij maakt de gegevens van de prijswinnaar niet bekend.

De eerstvolgende trekking van de Staatsloterij vindt plaats op 10 april aanstaande. Dan staat de jackpot op 10,5 miljoen euro belastingvrij.