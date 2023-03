Vader, moeder en twee kinderen (10 en 13) gedood bij ongeluk op A59

Bij het ongeluk dat vrijdagavond plaatsvond op de A59 bij Sprang-Capelle zijn een 10-jarig meisje, haar 13-jarige broer en hun 46-jarige vader en moeder uit Raamsdonksveer om het leven gekomen.

Het ongeluk gebeurde rond kwart over negen. Hier waren vier auto’s en één vrachtwagen bij betrokken. Een van de auto’s vatte vlam. Hier zaten de vier mensen in die om het leven kwamen.

Drank en drugs

Een van de automobilisten die bij het ongeluk betrokken was, is lichtgewond naar een ziekenhuis gebracht. Daar bleek uit een blaas- en speekseltest dat de man vermoedelijk te veel gedronken had en drugs had gebruikt. Het gaat om een 33-jarige man uit Zevenbergschen Hoek. Zijn precieze rol bij het veroorzaken van het ongeluk wordt onderzocht.

De weg was tot negen uur zaterdagochtend afgezet voor hulpverlening en politieonderzoek. Er werd onder meer met een politiehond langs de snelweg gezocht. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt uitgezocht door verkeersspecialisten en het team forensische opsporing van de politie.

