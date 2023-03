Auto te water bij Eindhoven Airport, chauffeur ongedeerd

Een automobilist is zaterdagavond in het water terechtgekomen nadat hij van de N2 raakte. Dat gebeurde bij de afrit naar Eindhoven Airport. De chauffeur liep lichte verwondingen op.

Volgens een getuige die achter de auto op de N2 reed, zou zijn voorganger spontaan van de weg zijn geraakt. Het voertuig kwam op de kop in een volle sloot tot stilstand. Als door een wonder raakte het slachtoffer niet zwaar gewond. Wel is de bestuurder van de auto overgebracht naar het ziekenhuis voor een controle.

Ter plaatse werd een blaastest afgenomen. Hieruit bleek dat de bestuurder mogelijk meer alcohol op had dan toegestaan. De politie heeft de de automobilist vergezeld naar het ziekenhuis voor het afnemen van een bloedproef.

Tijdens de berging van de auto moesten enkele spullen van de overkant van de sloot worden gehaald. Omdat de aanwezige hulpdiensten hiervoor niet het juiste materieel bij zich hadden, schoot de brandweer van de Koninklijke Luchtmacht te hulp. De medewerkers van de luchtmachtbasis kwamen met een tankautospuit om alles over te zetten. De afrit was tijdens het afhandelen van het ongeval afgesloten.