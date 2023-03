Glibberige eitjes brengen Frans Kapteijns aan het twijfelen

Ook deze zondag deelt boswachter Frans Kapteijns zijn kennis van de natuur, maar vooral de vragen van luisteraars en andere volgers. Dit keer in Stuifmail de ingang een mollenhol, heel veel hooiwagens, vrouwtje merel en wel of geen kikkereitjes.

Iedere zondag is er ook een nieuwe aflevering van de Stuifmail-podcast. Beluister hem hier:

Wachten op privacy instellingen...

In gelei ingepakte maar op het land gegooide eitjes

Brigitte Schmits stuurde mij een foto van een geleiachtige substantie met daarin ronde witte bolletjes. Zij vroeg zich af wat het was? Zelf dacht ze dat het geen kikkerdril kon zijn, want daar lijkt het wel wat op. Bruine kikkers zijn al bezig geweest met hun paring en dus denk ik toch dat het een gedeelte is van een homp kikkerdril. In het water zijn die eitjes meer grijs of donker, maar uit het water worden ze toch meer wit. Slakkeneitjes zien er ongeveer hetzelfde uit, maar die liggen niet in gelei. Ik houd het dus op uit het water gehaald hoopje kikkereitjes. Ben benieuwd of de luisteraars er een andere verklaring voor hebben.

Zilverspar met hars (foto:Marij Broeders)

Waarom zit er zo'n witte streep op de boomstam?

Marij Broeders stuurde mij een foto waarop je een boomstam kunt zien met op de stam een witte streep. Zij denkt dat het hars is maar waarom is het wit? Op de foto zie je inderdaad een stam van volgens mij een zilverspar, waarbij ergens boven de bast van de boom beschadigd is. Wanneer zo’n beschadiging optreedt, laat de boom hars vloeien als bescherming virussen, schimmels en insecten. Al deze soorten zullen namelijk een kans grijpen om via die beschadiging de sapstromen van de boom gaan aantasten of mogelijk het hout. Tot slot is volgens mij de verklaring voor de witte kleur het volgende; wanneer het hars wat ouder op de boom zit wordt het wit en dan zowel in de zomer als in de winter.

Deel stam van een prunussoort (foto: Pim de Wit)

Van welke boom is dit gekloven deel afkomstig?

Van Pim de Wit kreeg ik een foto waarop een reeds half gekloven deel van een boomstam te zien is en hij wilde weten van welke boomsoort dit deel was. Jammer dat hij de bast niet ook gefotografeerd heeft, want dan was het wat gemakkelijker geweest, maar ik durf er toch wel een naam op te plakken. Ik denk namelijk dat de boom een prunussoort is geweest. Dit vanwege de kleuren, maar ook het kleine stukje bast dat ik wel kan zien.

Merel vrouwtje (foto: Kitty Berkelmans)

Welke vogel zit er op onze schutting?

Kitty Berkelmans zag op haar schutting een onbekende vogel en zij vroeg zich af welke vogel het was. Op de schutting zit een merel vrouwtje. De meeste mensen kennen inderdaad de merel mannetje met zijn mooi zwart verenpak met een mooie redelijk grote geel of oranjeachtige snavel. Vrouwtjes merels zijn niet zwart, maar donkerbruin van kleur met iets lichtere borst, die bruin gestreept is en een mooie redelijk grote geel of oranjeachtige snavel. Toch moet je oppassen, want jonge merels lijken heel veel op vrouwtjes merels. Het grote verschil is, is dat ze een lichter verenkleed hebben en er heel donzig uit zien met het gevolg dat ze groter lijken dan de vrouwtjes. Dit allemaal natuurlijk enkel in het voorjaar, want daarna krijgen de jonge merels een vrouwtjes of een mannetjes verenpak.

Pasgeboren hooiwagens (foto: Peter van Dongen)

Wat zijn dat voor donkere vlekken met lange poten, die wegvluchten bij benadering?

Peter van Dongen zag op een muur bij de Binnendieze een heleboel op hooiwagens lijkende diertjes zitten met lange poten en een klein lijfje. Als hij de diertjes benaderde dan vlogen ze uit elkaar. Trok hij zich terug dan gingen ze weer bij elkaar zitten. Wat hij gezien heeft waren inderdaad jonge hooiwagens die vermoedelijk nog niet zo lang uit het ei waren. In het begin zitten die dan heel dichtbij een, net als bijvoorbeeld de kruisspinnen, en voelen ze iets vijandigs op zich afkomen dan lopen ze heel snel alle kanten op om de aanvaller in verwarring te brengen, dit als bescherming.

Wachten op privacy instellingen...

Jonge Kruisspinnen - Frans van Beers

Publicatie: 25 mei 2015 Op dit filmpje zie je door aanraking jonge kruisspinnen uit elkaar vliegen.

Wachten op privacy instellingen...

Tweede filmpje Hooiwagens op brandnetel - Newhorizons70

Publicatie: 18 jul 2020 Een hooiwagen is een spinachtige (8 poten) maar hebben een lijf dat uit 1 deel bestaat.

Ingang van een mol (foto: Terence Moolenaar)

Van wie is dat gat in de grond in de tuin?

Terence Moolenaar stuurde mij een foto van een ingang van een hol en meldde mij ook dat verderop een molshoop lag. Mijn conclusie is dus dat de ingang van dat hol de ingang is waar de mol is begonnen met het graven van een gang. Vanaf die ingang graven mollen diepe en ondiepe gangen tot 1 meter diep, waarvan de totale lengte 60 meter kan bedragen. Deze gangen noemen wij tunnels en door al dat graven ontstaan de bekende molshopen. Soms liggen de tunnels zo ondiep, dat ze te zien zijn door de omhoog gewerkte grond. Deze gangen worden 'mollenritten' genoemd en worden vaak gemaakt door jonge mollen op zoek naar een eigen territorium of door volwassen mannetjes, in de paartijd.

Koolmees (foto:Dick en Leny Hoogkamer)

Welke vogel zit er in onze tuin?

Dick en Leny Hoogkamer stuurde mij enkele wazige foto’s met daarop een vogel en zij hadden de vraag welke vogel is dit. Ze dachten aan een mees en dat is het volgens mij ook, een koolmees dan wel te verstaan. Koolmezen zijn echte tuinbezoekers en hele slimme vogels. Bij deze een beschrijving van de koolmees, zodat Dick en Leny aan de hand van die beschrijving nog eens naar hun gefotografeerde vogel kunnen kijken of het overeenstemt. Koolmezen zijn aan de onderzijde geel met zwarte middenstreep. Ze hebben een glanzend zwarte kop met een de zijkant witte veren. De bovenzijde is wat mosgroen en op de blauwgrijze vleugel zit een met witte vleugelstreep. Verder hebben ze nog een zwarte middenstreep op de buik en borst, die door sommige vogelaars wordt aangeduid met de naam stropdas. Deze stropdas is bij mannetjes breder dan bij vrouwtjes.

Koolmees (foto: Mabel Amber Pixabay)

Putter voert jonge putter ( Tom en Nelle van den Heuvel).