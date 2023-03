Varkensboeren hoeven na de verkiezingen niet te vrezen voor inkrimping

Het ziet er niet naar uit dat de Brabantse politiek gaat ingrijpen om het hoge aantal varkens te verminderen. Dat blijkt uit de standpunten die de partijen hierover aan de Stemwijzer hebben gegeven. Volgens peilingen komt er in Provinciale Staten een ruime meerderheid voor de partijen die de varkensboeren met rust willen laten. Het lijkt er dus op dat de varkensboeren voorlopig weinig te vrezen hebben.

Brabant heeft met ruim 5,2 miljoen varkens veruit de meeste varkens van alle provincies, blijkt uit de meest recente cijfers van het CBS uit 2022. Nederland telt er ruim 11,2 miljoen. Varkens en koeien stoten heel veel stikstof uit.

Geleidelijke en natuurlijke afbouw

Een rechtse meerderheid van onder meer VVD, BBB, JA21 en PVV wil geen extra maatregelen om het aantal varkens drastisch te verlagen. "Boeren zijn altijd belangrijk geweest in onze provincie en zullen dat blijven", vindt de VVD. De partij wil niet sturen op het aantal dieren, maar op uitstoot en overlast.

Ook het CDA mikt op een geleidelijke en natuurlijke afbouw. "De hoeveelheid vee zal door gebrek aan bedrijfsopvolgers en natuurlijk verloop al afnemen."

BBB vindt dat er de afgelopen tijd al 'ontzettend veel vee' is verdwenen en zet liever in op innovatie. JA21 wil boeren zoveel mogelijk met rust laten en het aantal varkens niet gedwongen verlagen. Ook PVV, BVNL, Forum voor Democratie en Ouderen Appèl-Hart voor Brabant zijn tegen gedwongen forse verlaging van het aantal varkens.

'Huidige veestapel in Brabant is onhoudbaar'

GroenLinks, PvdA, D66 en ChristenUnieSGP willen de veestapel verminderen, dus ook het aantal varkens. De PvdA vindt de huidige veestapel in Brabant onhoudbaar. "Varkens maken daar het grootste deel van uit." GroenLinks wil 'fors minder dieren' en de intensieve veehouderij afbouwen.

De ChristenUnieSGP wil de intensieve veehouderij zoveel mogelijk beperken. "Uitgangspunt is reductie van de stikstofuitstoot."

'Brabant moet in balans komen'

Ook de SP wil minder vee, maar meer boeren, net zoals de Partij voor de Dieren. D66 is voor een drastische vermindering van de varkensstapel. De partij vindt dat Brabant 'in balans' moet komen, waarbij 'niet alles met intensieve veehouderij overal kan'.