Armband met GPS-tracker helpt jongeren om hun leven op de rit te krijgen

Jeroen Slootmans uit Breda bedacht de Kansband, een armband met GPS-tracker voor jongeren die in een instelling wonen of die daar terecht dreigen te komen. "Het moet voorkomen dat jongeren hun sociale leven kwijtraken", vertelt Slootmans. Zijn idee leverde hem de Zorgverslimmer Award op.

Slootmans is directeur van jeugdzorgorganisatie Topaze in Schijndel. Hij houdt zich in die functie onder meer bezig met technische vernieuwingen in de zorg. "Met de band kunnen familie of vrienden zien waar jongeren zijn en of ze zich aan afspraken houden waarmee ze hun leven weer op de rit krijgen." De armband geeft een melding als de jongere bijvoorbeeld op school, thuis of op de sportclub aankomt. "Het moet niet gezien worden als een enkelband om de pols", zegt Slootmans. "Het is echt een kans voor jongeren om zich te bewijzen."

"Deze award is mooi, maar we willen verder ontwikkelen."

Volgens Slootmans kan zo'n armband ook in andere zorgsectoren gebruikt worden. "Als vervolg op de Kansband ontwikkelden we de Omarmband", legt hij uit. "Die werkt eigenlijk op dezelfde manier, maar is vooral handig voor de mantelzorgers van ouderen met dementie." De Omarmband verzamelt gegevens die kunnen worden gebruikt om te zien hoe hard iemands gezondheid achteruitgaat. "Als een oudere bijvoorbeeld zegt: 'Ik ben de hele dag thuis geweest' en de band laat iets anders zien, dan weten we dat we daarop moeten letten."

"Deze award is mooi, maar we willen verder ontwikkelen."