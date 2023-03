Boksster Chelsey Heijnen is bang dat ze door WK-boycot de Spelen misloopt

Boksster Chelsey Heijnen uit Roosendaal wil zich graag plaatsen voor de Olympische Spelen, maar vreest dat dat niet gaat lukken omdat ze door een boycot niet mee kan doen aan het WK. Daar baalt ze behoorlijk van, vertelde ze zondag in het Omroep Brabant radioprogramma De Zuidtribune. Bovendien is boksen in 2028 geen olympische sport meer.

Op het WK boksen in Istanboel vorig jaar wist Chelsey Heijnen uit Roosendaal verrassend brons te pakken in de klasse halfweltergewicht. Dit jaar wilde ze op het WK die prestatie evenaren of verbeteren om een goede uitgangspositie te hebben richting de Olympische Spelen. Nederland heeft besloten het WK te boycotten. Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) heeft vanwege de oorlog in Oekraïne Rusland en Wit-Rusland verboden om onder hun eigen vlag deel te nemen aan internationale toernooien. Omdat de internationale boksbond beide landen wel deel laat nemen aan het WK, doet Nederland niet mee. Chelsey heeft daar moeite mee: "Politiek moet politiek blijven. Natuurlijk is het verschrikkelijk wat daar gebeurt. Maar van die ene bokser die niet gaat, daar liggen ze echt niet wakker van", legt ze uit.

"Of ze nu boksen onder een witte vlag of de Russische vlag, het blijft een Rus."