Vincent Janssen zet een punt achter zijn interlandcarrière

Na zeven jaar bij Oranje gespeeld te hebben zet Vincent Janssen (28) uit Heesch een punt achter zijn interlandloopbaan. Hij heeft bij bondscoach Ronald Koeman aangegeven dat hij om persoonlijke redenen en door de steeds vollere voetbalkalender niet meer beschikbaar is voor het Nederlands elftal. Janssen kwam 22 keer uit voor Oranje.

Janssen zat nog bij de voorlopige selectie voor de EK-kwalificatiewedstrijden met Frankrijk en Gibraltar later deze maand.

De aanvaller van Royal Antwerp FC debuteerde in 2016 in de oefenwedstrijd van Oranje tegen Frankrijk. Janssen viel in de 81e minuut in voor Luuk de Jong, die eerder deze maand aangaf ook te stoppen als international.

In zijn tijd bij Oranje scoorde hij zeven keer. De meeste wedstrijden speelde hij in 2016 en 2017, maar in juni 2022 werd hij door bondscoach Louis van Gaal teruggehaald bij Oranje.

Op het WK in Qatar speelde de spits zijn laatste minuten in het Nederlands elftal. In de laatste groepswedstrijd tegen het gastland kwam hij in de 66e minuut in het veld. Op dat moment was de eindstand (2-0 voor Oranje) al bereikt.