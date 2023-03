PSV komt met de schrik vrij tegen laagvlieger SC Cambuur

Het was 25 minuten lang slappe hap wat PSV liet zien tegen SC Cambuur. 25 minuten die ervoor hadden kunnen zorgen dat de titel definitief uit zicht was. De Eindhovense ploeg ontsnapte aan een ruime achterstand en wist met 5-2 te winnen van de degradatiekandidaat.

Een afstandsschot van Remco Balk zette de bezoekers na een kwart wedstrijd op voorsprong. De vleugelaanvaller was het eindstation van een vlijmscherpe counter waarbij Patrick van Aanholt maar half kon ingrijpen.

Diezelfde Balk kreeg vlak na die openingstreffer de kans op de 2-0. Drommel wist oog in oog met zijn tegenstander te redden. Vooral de aanvaller van Cambuur zal hier vannacht nog wakker van liggen. Het gaf aan dat het geen makkelijke wedstrijd ging worden.

Hinderlijk buitenspel

Xavi Simons bracht PSV op gelijke hoogte na dom balverlies van Mitchel Paulissen. Maar in plaats van dat de Eindhovense ploeg erop en erover ging, was er wederom een levensgrote kans aan de andere kant. Mimoun Mahi stond helemaal vrij om de bal in te schieten maar schoot wild over. Het had misschien wel de 3-1 voor Cambuur moeten zijn.

De ploegen gingen met een 1-1 stand rusten nadat een treffer van Jarrad Branthwaite werd afgekeurd vanwege hinderlijk buitenspel. Een beslissing die discutabel was.

In de tweede helft leek PSV al snel in rustiger vaarwater te komen door goals van Van Aanholt en Anwar El Ghazi. Maar vrij snel na de 3-1, viel nog een aansluitingstreffer. Bjorn Johnsen kon vrij inkoppen bij een corner en bracht de spanning terug.

Maar niet veel later was het Fabio Silva die de marge weer terugbracht naar twee. Hij schoot een penalty overtuigend binnen en bracht de stand op 4-2. Een laatste toegift kwam drie minuten voor tijd van Anwar El Ghazi, hij zette de 5-2 eindstand op het scorebord.

Hels karwei

Ondanks dat PSV de drie punten pakt is het optreden van zondag schrikbarend te noemen. Weer hadden de Eindhovenaren het heel lastig tegen een ploeg die strijdt tegen degradatie. Eerder werd al verloren van FC Emmen, FC Groningen en SC Cambuur. Ook nu hing puntverlies weer boven het hoofd maar ontsnapt het.

Maar dit soort vertoningen helpen niet om vertrouwen te tanken richting nog een mogelijke titel. PSV staat al zes punten achter op Feyenoord en moet hopen op misstappen bij de concurrentie. Dan mag het zelf geen fout maken, maar dat lijkt gezien het spel van de laatste weken nog een hels karwei te gaan worden.