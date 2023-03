Brons voor Dick Jaspers op WK driebanden voor landenteams

De Nederlandse driebanders Dick Jaspers en Jean Paul de Bruijn zijn bij het WK driebanden voor landenteams als derde geëindigd. Voor Jaspers uit Sint Willebrord is het brons een bescheiden prijs, in vergelijking met de talloze titels die hij al op zijn naam heeft staan.

Het Nederlandse duo verloor in het Duitse Viersen in de halve finales van Semih Sayginer en Tayfun Tasdemir. De Turken waren later op de dag in de finale ook te sterk voor de Zweden Torbjörn Blomdahl en Michael Nilsson.

Het brons was voor de beide verliezers van de halve finales, Nederland en Spanje.

Jaspers is al vele jaren een wereldtopper in het driebanden. Zo werd hij vijf keer wereldkampioen en vijfmaal Europees kampioen. De biljarter behaalde verder maar liefst eenentwintig keer de Nederlandse titel bij het driebanden.