Motorcrosser Jeffrey Herlings tweede bij rentree in Argentinië

Motorcrosser Jeffrey Herlings uit Oploo is als tweede geëindigd bij zijn terugkeer in de MXGP. De tweevoudig wereldkampioen in de belangrijkste motorcrossklasse miste het hele vorige seizoen vanwege een gebroken hiel.

In de Grote Prijs van Patagonië-Argentinië, de openingswedstrijd van het seizoen, haalde de Nederlander op zijn KTM meteen weer het podium. Herlings moest alleen de Spanjaard Ruben Fernandez voor zich dulden.

Voor de wedstrijd zei Herlings dat hij niet meteen voluit wilde gaan en dat de eerste wedstrijden in de MXGP in het teken staan van opbouwen. Maar ondanks zijn voornemen meldde hij zich toch weer met succes vooraan.

Hij eindigde in de eerste manche als vierde achter de Spanjaard Jorge Prado. In de tweede manche finishte Herlings als tweede achter Fernandez. Voor Fernandez was het zijn eerste overwinning in de MXGP.

In de eindstand over twee manches was Calvin Vlaanderen de tweede Nederlander op de negende plek, Glenn Coldenhoff uit Heesch werd tiende.

De tweede wedstrijd staat op 26 maart op het programma in Italië.