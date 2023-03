Filmisch drama tijdens arrestatie dankzij pianist met gevoel voor humor

Wanneer je wordt aangehouden gaat er waarschijnlijk van alles door je hoofd. Wat er waarschijnlijk niet door je hoofd gaat is het welbekende nummer van Clint Mansell uit de meeslepende film Requiem for a Dream.

Een pianospeler op Tilburg Centraal dacht daar anders over. Op een filmpje dat zondagmiddag op het videoplatform Dumpert is verschenen, is te zien hoe iemand door twee agenten tegen de muur wordt gedrukt en wordt gefouilleerd op Tilburg Centraal. De filmer spreekt over een arrestatie.

Op zich niet zo spannend. Sommige reizigers in het filmpje staren zelfs verveeld voor zich uit of eten weinig verroerd hun broodje op. Nee, het saillante zit 'm in de audio. Want terwijl dit allemaal gebeurt begint een pianospeler de dramatische theme song van Requiem for a Dream te spelen op een piano.

Reacties

Het filmpje kan online op veel reacties rekenen, vooral vanwege het gevoel van timing en humor van de pianospeler. Requiem for a Dream, of eigenlijk Lux Aeterna zoals het nummer officieel heet, is een van de meest meeslepende, droevige én prachtige stukjes filmmuziek ooit geschreven.

Toch is ook veel onduidelijk over het filmpje. Want wie is de pianospeler? Wanneer is dit gefilmd? Waarom werd er iemand opgepakt? Het zijn vragen waarop ook wij nog geen antwoord hebben. Bij de humor van de pianospeler vallen in elk geval weinig vraagtekens te plaatsen.