Omroep Brabant maakt kans op prijzen, 2 producties genomineerd voor award

Twee producties van Omroep Brabant zijn genomineerd voor de Regiohelden Awards. Dit zijn de prijzen voor de beste journalistieke producties van de regionale omroepen. Het gaat om nominaties in de categorieën 'Beeldvanger' en 'Verhalenverteller'. "Sommige verhalen wil je van de daken schreeuwen, die verdienen een groter podium", benadrukt de jury.

Donderdag 20 april worden de winnaars van de verschillende Awards bekendgemaakt tijdens het festival Regiohelden, een evenement voor regionale journalistiek. Dan wordt ook duidelijk welke inzending de Gouden Regiohelden Award wint, de jaarlijkse prijs voor de beste journalistieke productie van alle Nederlandse regionale omroepen. De vakjury die de winnaars kiest, bestaat uit Carmen Fernald (juryvoorzitter, NTR), Freek Staps (ANP), Sylvia Cools (De Stentor), Erwin van Nuland (NOS), Peter Smet (SvdJ), Evert Cuijpers (Omroep Venlo), Joëlle Terburg (Fonds BJP), Nejifi Ramirez (Bureau Regio), Joost Engelberts (regisseur van onder meer de tv-serie De Aardappeleters en podcastserie Onland) en Ellen Kamphorst (winnaar de Gouden Regiohelden Award 2021, nu werkzaam bij de NOS).

"Dit raakt je."

Een van de Omroep Brabant-genomineerden is 'Brabant onder de radar', waarin de kijker een inkijkje krijgt in de strijd tegen ondermijning van de Brabantse samenleving door criminelen. De serie maakt kans op een prijs in de categorie Beste Videoproductie van 2022, voor producties die onderhoudend, origineel en boeiend zijn. De jury spreekt van een 'spannend onderwerp dat relevant is voor de regio’. 'Brabant onder de radar' moet het in de strijd om de award opnemen tegen de L1-productie 'Weet wat je vergeet' - dat gaat over dementie - en 'Het groene hart, het begeerde land', van Omroep West. Brabant staat bekend als dé producent van synthetische drugs. Het gaat om hallucinante cijfers, laten we je zien in deze uitlegvideo:

In de categorie Verhalenverteller maakt 'Het geheim van moederheil' kans op de award voor beste documentaire. De film gaat over het 'doorgangshuis' Moederheil, waar in de vorige eeuw ongehuwde vrouwen bevielen en hun kinderen moesten afstaan voor adoptie. "Dit raakt je", legt de jury uit. "Het geheim van moederheil' is aangrijpend en ontroerend. De mensen die dit hebben meegemaakt zijn op een integere manier voor het voetlicht gebracht." Andere kanshebbers op deze prijs zijn 'Kibboets op e klaai' van Omrop Fryslân en 'De jongen van Menum' van RTV Oost. 'Het geheim van Moederheil':