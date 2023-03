'Nog nooit zo'n koekwaus gezien', klagen Willy en René over de scheids

PSV won zondag wel van Cambuur Leeuwarden, maar daar was voor clubiconen Willy en René van de Kerkhof alles mee gezegd. De broers zagen een belabberde eerste helft met veel te weinig inzet. Maar ook de jonge scheidsrechter Jannick van der Laan uit Cuijk bekoorde de gebroeders niet. "Nog nooit zo'n koekwaus gezien", briest René in de nieuwe Willy en René Podcast van Omroep Brabant. "Hoe hij die goal van PSV afkeurt... Dat was een honderd procent zuiver doelpunt. Sangaré kan toch niet wegvliegen?"

Ook broer Willy was niet blij met Van der Laan. "Dit is betaald voetbal, dan stuur je toch geen amateur? Laten we het erop houden dat deze jongen nog heel veel moet leren." Volgens de gebroeders floot hij de hele wedstrijd zwak met als dieptepunt de afgekeurde goal. "Dat duurt dan een half uur voor hij er achter komt dat-ie ook nog op een tv-schermpje kan kijken", moppert René. "Van mij mag deze scheidsrechter nog even in de vrieskast."

"Dit is gewoon een kwestie van inzet."

Over de eerste helft van PSV waren twee oud-internationals niet veel positiever. "Ze dachten er veel te makkelijk over. Dit is gewoon een kwestie van inzet", vindt René. Broer Willy viel het op dat Xavi Simons veel vrijliep. "Maar niemand durft dan een diepe bal te spelen. Of ze zien het niet. Dat zou eigenlijk nog veel erger zijn. Gelukkig ging dat de tweede helft veel beter." De enige die de hele wedstrijd weer een hoog niveau haalde, was Xavi Simons. In de nieuwe podcast speculeren de Van de Kerkhofs uitgebreid over de toekomst van Xavi. "Zijn medespelers moeten Xavi een reden geven om hier te willen blijven", vindt Willy. "Hopelijk is het kwartje nu bij een aantal spelers gevallen." Volgens René zijn de prestaties de komende weken daarvoor cruciaal. "Als ik Xavi was en we halen geen Champions League, dan ben ik weg."