Vuurwerk ontploft onder rok, vrouw loopt zware brandwonden op

Een 29-jarige vrouw is afgelopen carnavalszaterdag gewond geraakt in Breda, toen er een stuk vuurwerk afging onder haar rok. Daarbij liep ze zware brandwonden op aan de binnenkant van haar dijbeen en schaamstreek.

Het ging die 18 februari mis rond kwart over drie 's middags. De vrouw stond op dat moment in de buurt van café De Vulling. Ze zag op de grond het stuk vuurwerk, dat vrijwel meteen daarna ontplofte. De panty en tutu die ze droeg, smolten door de hitte weg.

In het ziekenhuis bleek dat de vrouw zware brandwonden had. Ook nu, weken later, heeft ze nog veel last van pijn, herbelevingen en slapeloosheid. De politie is nog altijd op zoek naar degene die het vuurwerk heeft aangestoken. "Omdat de markt bomvol stond, zijn er hopelijk mensen die het hebben zien gebeuren."