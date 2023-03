Geweld van jonge criminelen wordt steeds heftiger: 'Vaker messen getrokken'

Beeld: Omroep Brabant. Jeroen Huijsmans van de jeugdreclassering ziet het geweld niet toenemen maar de ernst wel. Volgende Vorige 1/2 Beeld: Omroep Brabant.

De jeugdcriminaliteit is de afgelopen vijf jaar in Brabant nauwelijks gestegen. Het aantal overvallen en bedreigingen is zelfs licht gedaald. Maar de geweldmisdrijven die jongeren plegen, worden wél steeds ernstiger. Dat zegt Jeroen Huijsmans van de jeugdreclassering in West-Brabant. "Vroeger was het bij een ruzie slaan en schoppen, nu is het vaker een mes."

Jeroen Huijsmans werkt al 35 jaar bij Jeugdreclassering binnen Jeugdbescherming Brabant. Hij merkt dat het soort delicten waarbij jongeren betrokken zijn, verandert. "Vroeger toen ik begon toen was er vooral sprake van jongeren die woninginbraken of autodiefstallen pleegden. Dat zie je nauwelijks meer terug. Nu zijn het meer jongeren die online strafbare feiten plegen. En geweld is ook een zorgpunt." Want dat geweld is niet meer geworden, maar wel ernstiger. Huijsmans legt uit: "We zien dat jongeren vaker stafbare feiten plegen met een mes. En dat heeft vaak ernstige gevolgen. Voorheen was het bij een ruzie tussen jongeren vaak slaan en schoppen, maar nu is het vaak met een mes. En dan zijn de gevolgen mogelijk fataler."

"Ik ben een groot voorstander van een messenverbod."

Huijsmans pleit voor een algeheel messenverbod. "Daar ben ik een groot voorstander van. En dan moeten we het ook handhaven en op scholen checken of er messen in tassen of jassen zitten. Dat is de manier waarop we er iets aan kunnen doen en dat voor iedereen duidelijk is wat de regels zijn." Als jongeren een mes op zak hebben kan dat een sneeuwbaleffect hebben. "Andere jongeren voelen zich daardoor angstig. Die kunnen dan besluiten ook een mes bij zich gaan dragen. Als er dan ruzie ontstaat dan gaat het vaak mis."

"De meeste jongeren die een tijdje vastzitten schrikken daar enorm van."

Ouders zouden volgens Huijsmans veel alerter moeten zijn op het online gedrag van hun kind. Want daar beginnen ruzies vaak. "Dan worden dingen naar elkaar geroepen die je normaal iemand in zijn gezicht niet zou zeggen. Online durven ze dat wel. En zo'n ruzie explodeert dan zodra ze elkaar tegen komen. Bovendien begint drugshandel ook vaak online." Als jongeren de fout in zijn gegaan, moeten zij volgens Huijsmans na het uitzitten van hun straf zo snel mogelijk weer het rechte pad op. "De meeste jongeren die aangehouden worden en een tijdje vastzitten schrikken daar enorm van. Het is onze taak om dan heel snel te kijken wat er aan de hand is. Wij pleiten er vaak voor dat de jongeren zo snel mogelijk vrij komen want wij willen met ze aan de slag. Het zijn kinderen en die moet je blijven opvoeden."