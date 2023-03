Man (74) overleden nadat auto onder vrachtwagen terechtkomt

Foto: SQ Vision. Foto: SQ Vision. Foto: SQ Vision. Foto: Marco van den Broek/SQ Vision. Volgende Vorige 1/5 Bestuurder overleden nadat auto onder vrachtwagen terechtkomt, N264 dicht

Een 74-jarige man uit Demen is maandagmiddag om het leven gekomen bij een ongeluk tussen drie auto's en twee vrachtwagens op de Hapseweg (N264) in Oeffelt. Het slachtoffer kwam met zijn auto onder een van de vrachtwagens terecht. De bestuurder van een andere auto, een 58-jarige man uit Gennep, is aangehouden als verdachte.