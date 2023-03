Student levert nepvuurwapen in na politieactie op school Den Bosch

Een student van het Koning Willem I College in Den Bosch heeft maandagmiddag een nepvuurwapen ingeleverd bij een medewerker van de school. De politie had de school 's ochtends omsingeld na een melding van een vuurwapen.

De politie kreeg maandagochtend een melding dat een student een vuurwapen bij zich had op de locatie aan de Weidonklaan. Een arrestatieteam was uit voorzorg aanwezig. Agenten in kogelwerende vesten omsingelden het gebouw en een politiehelikopter vloog boven het gebied.

Eén voor één gefouileerd

De studenten die op het moment van de actie in het gebouw aanwezig waren, mochten niet naar buiten. Binnen werden ze één voor één gefouilleerd en werden hun tassen gecontroleerd. Het gebouw en de kluisjes werden ook doorzocht. Uiteindelijk werd er geen wapen gevonden en werd niemand aangehouden. Rond twaalf uur werd de school weer vrijgegeven.

Later op de middag kreeg de politie een melding van de school. Een student had op een andere locatie van de school bij een van de medewerkers een nepvuurwapen ingeleverd. De politie vermoedt dat dit het vuurwapen is dat eerder werd gezien op de locatie aan de Weidonklaan. Het nepvuurwapen is in beslag genomen.

De school werd maandagochtend omsingeld door agenten: