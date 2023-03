Toin wil meer MKB'ers in de politiek: 'De smeerolie van de maatschappij'

Woensdag kan iedereen weer naar de stembus. En stemmen is volgens Toin Saris, voorzitter van ondernemersvereniging RIVU in Den Bosch hard nodig. In zijn ogen is er veel te weinig aandacht voor het midden- en kleinbedrijf. "Ondernemers zijn creatief en denken met gezond verstand. We zijn de smeerolie van de maatschappij."

Ondernemers willen het niet, de politiek in. Volgens Saris, is dat doodzonde. Want juist met meer ondernemers in de (provinciale) politiek liggen oplossingen voor problemen een stuk dichterbij, denkt hij. Maar voor die mensen overwegen een carrière in de politiek overwegen, zullen ze eerst weer binding moeten krijgen met die politiek. "MBK-ondernemers zijn net mensen", zegt Saris. "Het is een apart slag volk. Ze zijn godsgruwelijk eigenwijs, heel creatief en kunnen allemaal de kost verdienen. Maar ze zijn ook heel druk." Een groot deel van de kost in Brabant wordt door het MKB verdiend. Een groot deel van de werknemers is in dienst van het MKB.

"Het zou de helft van de problemen al oplossen vóór ze er zijn."

Hij hoort het om zich heen. Ontevreden ondernemers die hun interesse in de politiek al lang hebben verloren. "En daarmee is de daadkracht om oplossingen te creëren voor problemen ook weg." Saris pleit voor meer creatieve denkers in die politiek. "Het zou de helft van de problemen al oplossen vóór ze er zijn. Een ondernemer krijgt elke dag uitdagingen op zijn bord waar hij naar moet handelen." En dat verlies van die interesse komt ook omdat de focus verkeerd ligt volgens Saris. "We hebben hier de jamfabriek, grashof fabriek, in navolging van Strijp in Eindhoven hartstikke sexy hoor, maar de normale ontwikkeling van het MKB ligt op zijn gat." En daar heeft Saris last van. "Want voor de economische ontwikkeling word je zo vanzelf steeds meer afhankelijk van de grote jongens als ASML." Hij ondervindt het zelf. Dat ASML bij aangesloten bedrijven de monteurs komt wegkapen. Of dat ze moeten vechten voor financiële ondersteuning bij het verduurzamen van de bedrijventerreinen. Een opgave die ze zonder goede steun van de provincie niet voor elkaar krijgen. "En dan doet het wel eens pijn dat er miljoenen naar een bedrijf als Lightyear gaan", zegt hij voorzichtig.

"Liefde voor het MKB komt de stad alleen maar ten goede."