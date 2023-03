Hardleerse automobilist loopt twee keer in korte tijd tegen de lamp

Een hardleerse automobilist is dinsdag in korte tijd twee keer tegen de lamp gelopen. De politie zette hem aan de kant bij de Kasteel-Traverse in Helmond omdat ze wist dat de bestuurder mogelijk drugs had gebruikt. Dat bleek het geval, want hij testte positief op het gebruik van cannabis.

De man wilde geen toestemming geven voor bloedafname. Hij kreeg een rijverbod voor 24 uur kreeg en zijn rijbewijs werd ingenomen. Toch liet hij zijn auto niet staan. Tien minuten later zag een andere agent de wagen namelijk rijden op de Eisenhouwerlaan in Eindhoven. Hij belde zijn collega's, die opnieuw een speekseltest afnamen. Logischerwijs was de man nog steeds onder invloed, maar opnieuw weigerde hij een bloedafname. De man is aangehouden voor rijden met ongeldig verklaard rijbewijs, rijden onder invloed van cannabis, weigering van de bloedproef en het overtreden van het opgelegde rijverbod. De politie laat weten dat het na het gebruik van cannabis gemiddeld zes tot acht uur duurt voordat je weer mag rijden. Als je regelmatig blowt, duurt het acht tot, bij extreem gebruik, veertig uur.