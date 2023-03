Verpleegkundige Jessica voert actie: 'Kan de rekeningen niet meer betalen'

Verpleegkundige Jessica Swijnenburg kan steeds moeilijker maandelijks haar rekeningen betalen. En soms lukt dat gewoonweg niet. Een probleem dat ook speelt bij haar collega's in het Amphia Ziekenhuis in Breda. Ze gaan daarom donderdag actievoeren voor meer salaris en een betere reiskostenvergoeding: "Want het gaat echt niet meer."

Jessica Swijnenburg (29) werkt als verpleegkundige de helft van haar maandelijkse uren in een nachtdienst. Het andere deel bestaat voornamelijk uit late diensten zodat ze ook daar de onregelmatigheidstoeslag meepikt. Iets wat haar sociale leven niet ten goede komt, maar broodnodig is. "Alleen met vroege diensten lukt het mij financieel niet", zegt Jessica. "Ik heb die extra toeslagen echt heel hard nodig om rond te komen." En zelfs dan lukt het niet altijd, want Jessica komt soms geld tekort aan het einde van de maand. "Het gaat meestal net, zolang er geen extra kosten bijkomen", zo vertelt ze. "Maar laatst had ik problemen in mijn huis en die kan ik dan niet oplossen omdat er geen extra potje is. Het is óf laten repareren óf andere rekeningen niet betalen. Maar als je rekeningen niet betaalt, kom je in de problemen."

"Ook collega's vertellen dat zij hun rekeningen niet meer kunnen betalen."

"Ik ben hierin niet de enige", zo vervolgt de verpleegkundige. "Als ik in het ziekenhuis in alle openheid vertel dat ik niet weet hoe ik het deze maand financieel moet doen, vertellen collega's ook over hun problemen. Dat ook zij rekeningen laten liggen omdat er geen geld meer is. Het gaat vooral om de jongere collega's en dat is toch schrijnend." Naast meer salaris wil Swijnenburg ook een betere reiskostenvergoeding. "Ik rij vijftig kilometer om op mijn werk te komen", zo legt ze uit. "Maar het ziekenhuis vergoedt maar dertig kilometer. De kilometervergoeding is acht cent per kilometer, dus dat is 2,70 euro per dag. Daar kan ik mijn benzine natuurlijk niet van betalen. Het kost me geld om naar mijn werk te gaan."

"Ik twijfel regelmatig of ik wel door moet gaan als verpleegkundige."

En dus komt er actie. Omdat de cao-onderhandelingen vastliepen, draaien de ziekenhuizen donderdag zondagsdiensten. Dat betekent dat er die dag alleen acute zorg wordt verleend en is het zwaarste actiemiddel dat kan worden ingezet. "Wij worden niet gehoord, maar we houden onze poot stijf", zegt Jessica resoluut. "Natuurlijk zijn we niet de enige in Nederland met dit probleem, maar het is gewoon keihard nodig!" Want anders verliest de zorg wellicht ook deze verpleegkundige. "Als ziekenhuizen hun personeel willen behouden, moeten de werkgevers over de brug komen", besluit Jessica. "Je bent toch gek als je moet inleveren om op je werk te komen! Dan kan je beter op een kantoor gaan werken. We praten het er onderling vaak over en ik hou mijn hart vast als de mensen dit ook gaan doen. Verpleegkundige is de mooiste baan die er is, maar ik twijfel ook regelmatig of ik wel door moet gaan."