Bekijk hier de uitslagen van de Provinciale Statenverkiezingen

De stembussen voor de Provinciale Statenverkiezingen zijn om negen uur gesloten. Het tellen van de stemmen is begonnen, later in de avond volgt de voorlopige uitslag. Hier kun je alle uitslagen bekijken zodra ze bekend zijn.

In onderstaande kaart kun je zien wat de voorlopige uitslag in Brabant is. Ook kun je zien hoe er in jouw gemeente is gestemd voor de Provinciale Statenverkiezingen. De uitslag worden vergeleken met de vorige Provinciale Statenverkiezingen in 2019.

