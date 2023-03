Bekijk hier de verkiezingsuitslagen, zo is in jouw gemeente gestemd

Het tellen van de stemmen voor de Provinciale Statenverkiezingen nadert het einde, inmiddels is in 49 van de 56 gemeenten de stemmen geteld . Hier kun je alle uitslagen bekijken zodra ze bekend zijn, uitgesplitst per gemeente. Volgens de eerste voorlopige uitslagen, bestormt BBB onze provincie en stoot ze daarmee de VVD van de troon als grootste partij. In totaal ging 55 procent van de Brabanders naar de stembus.

Redactie Geschreven door

In onderstaande kaart kun je zien wat de voorlopige uitslag in Brabant is. Ook kun je zien hoe er in jouw gemeente is gestemd voor de Provinciale Statenverkiezingen, gebruik daarvoor het invulveld. De uitslag worden vergeleken met de vorige Provinciale Statenverkiezingen in 2019.

