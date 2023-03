Verkiezingsuitslagen druppelen binnen, zo is in jouw gemeente gestemd

De stembussen voor de Provinciale Statenverkiezingen zijn om negen uur gesloten. Het tellen van de stemmen is begonnen. Heeze-Leende maakte als eerste gemeente de uitslag bekend. Hier kun je alle uitslagen bekijken zodra ze bekend zijn. Volgens de exitpoll van Ipsos, die je onderaan dit bericht vindt, wordt BBB de grootste partij in Brabant.

In onderstaande kaart kun je zien wat de voorlopige uitslag in Brabant is. Ook kun je zien hoe er in jouw gemeente is gestemd voor de Provinciale Statenverkiezingen. De uitslag worden vergeleken met de vorige Provinciale Statenverkiezingen in 2019.

Bij de vorige provinciale verkiezingen was de VVD met 10 zetels de grootste partij. Forum voor Democratie behaalde toen 9 zetels, het CDA 8. De opkomst in Brabant was in 2019 52,2 procent. Onze provincie had daarmee de twijfelachtige eer van de laagste opkomst van heel Nederland. Exitpoll: BBB stoot VVD van de troon

BBB wordt in Brabant de grootste partij bij de provinciale verkiezingen. Een exitpoll van Ipsos in opdracht van de NOS voorspelt dat de partij van Caroline van der Plas bijna een vijfde van de stemmen heeft gekregen. De VVD, vier jaar geleden nog de grootste partij in deze provincie, is nu de tweede met 14,4 procent van de stemmen. Het CDA halveert ook hier ruimschoots, van 13,3 naar 5,8 procent.

Bron: Ipsos