Stemmen in de loods van familie Verbeek: ‘Veel mensen over de vloer'

In een loods in het buitengebied van Veghel kan al de hele dag worden gestemd voor de verkiezingen. De loods is van de familie Verbeek, die het maar wat gezellig vindt dat er de hele dag mensen over de vloer komen.

In de loods zat vroeger de wijkvereniging en zelf geven ze er wel eens een feestje. Vandaag wordt het feestje van de democratie er gevierd. De loods is omgebouwd tot stembureau.

In coronatijd ontstond het idee om de loods op het terrein van de familie te gebruiken als stembureau. Dat beviel zo goed, dat ook voor deze Provinciale Statenverkiezingen gestemd kan worden in het buitengebied. “Ik denk dat dit wel uniek is, zo in het buitengebied. Ik vind het heel mooi”, zegt Toon, eigenaar van de loods.

De loods staat naast het huis van Toon. Dat er al de hele dag mensen over zijn terrein lopen, vindt hij absoluut geen bezwaar. “Het is juist leuk om zoveel mensen over de vloer te krijgen”, zegt hij met een glimlach.

René Jansen is voorzitter van het stembureau. Hij is tevreden over het verloop van de dag. “Ik vind het leuk en gezellig”, zegt hij. “Het is niet overweldigend druk, maar het loopt wel lekker door de hele dag. Hier heb je echt de tijd om met mensen te praten.”